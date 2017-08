FOTO: WASHINGTON LIMA - FÁTIMA DO SUL: Ministério Público abre processo seletivo para estagiário, veja o Edital

EDITAL N.º 001/2017/PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FÁTIMA DO SUL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio das Promotorias de Justiça da Comarca de Fátima do Sul, COMUNICA aos ACADÊMICOS do Curso de Nível Superior em DIREITO a abertura das inscrições para PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FÁTIMA DO SUL.

As inscrições para o referido evento estarão abertas a partir do dia 21 de agosto de 2017 a 04 de setembro de 2017, na sede das Promotorias de Justiça de Fátima do Sul, situada na Rua Ipiranga, nº 810, Jardim Primavera, nesta cidade, telefone (67) 3467-3421, das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 18h00m.

A prova será realizada no dia 01 de outubro de 2017, na Escola Municipal “Favo de Mel” – Caic, das 08h00m às 12h00m.

Fátima do Sul/MS, 14 de agosto de 2017.

Romão Avila Milhan Júnior

1ª Promotoria de Justiça

Suzi D’Angelo

2ª Promotoria de Justiça

Maiores informações, favor acessar o site https://www.mpms.mp.br, DOMP-MS n. 1569, de 18 de agosto de 2017, pp/08/14.