FÁTIMA DO SUL: Ladrão é preso e roubo avaliado em R$ 15 mil em ferramentas e bicicletas é recuperado

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL (MS): Agentes da Polícia Civil de Fátima do Sul, na manhã desta segunda-feira (19), esclareceram e prenderam o ladrão, bem como recuperaram ferramentas e bicicletas que haviam sido furtadas, na última quinta-feira (15), de estabelecimento comercial, especializado em bicicletas, localizado na Avenida 9 de Julho, centro da cidade de Fátima do Sul.

A Polícia Civil chegou até o autor após o cruzamento de informações dos agentes investigados e do Núcleo de Inteligência da DP de Fátima do Sul, que analisaram as imagens do sistema interno de monitoramento da loja e a denúncia de populares que avistaram o autor transitando com uma das bicicletas pela rua nas proximidades de sua residência, localizada no Bairro Centro Educacional de Fátima do Sul.

Partindo das informações, agentes do 1º DP se deslocaram, no domingo (10), até a residência do autor localizando o jovem de 22 anos, sendo detido e encaminhado até a Delegacia para maiores esclarecimentos sobre o caso, que no primeiro momento admitiu ter comprado a bicicleta pelo valor de R$ 70,00. De volta à residência, os agentes localizaram umas das bicicletas que haviam sido furtados do estabelecimento comercial e partes (quadro e pneus) de outra bicicleta que estavam desmontadas na residência do jovem.

Na manhã desta segunda-feira (19), o jovem resolveu colaborar com a investigação, após os investigadores terem encontrado a toca, jaqueta e sapatão usados na ação. Ele assumiu ser o autor do furto e informou sobre um sítio nas proximidades da cidade, local onde estaria escondida a outra bicicleta furtada no dia 15. Os policiais obtiveram êxito em recuperar todos os equipamentos furtados, onde as duas bicicletas e ferramentas furtadas foram avaliadas em R$ 15 mil reais.

A Polícia Civil pede à população que informe qualquer prática de delito. Ninguém precisa se identificar, o anonimato é garantido. Informações e denúncias pelo telefone 3467-1157