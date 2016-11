FÁTIMA DO SUL: Júlio Bandechi morre aos 72 anos, será velado na Capela e em seguida seguirá para o P

FOTO: ARQUIVO FAMILIAR

FÁTIMA DO SUL - Faleceu na manhã de hoje, quarta-feira (16), aos 72 anos, Júlio Cesar Bandechi, ele que é morador em Fátima do Sul, estava internado no Hospital Santa Rita da cidade de Dourados.

Seu Júlio teve falência múltipla dos órgãos, deixa dois filhos Leonardo Monteiro Bandechi e Priscila Monteiro Bandechi, o mesmo foi esposo de Suzete Monteiro e trabalhou por muito tempo da FIFASUL.

Júlio Bandechi está sendo velado na Capela Mortuária de Fátima do Sul e logo mais seu corpo será enviado para a cidade de Ponta Grossa no Estado do Paraná, local onde reside seus familiares.

Seu Júlio foi um avó muito amoroso, um pai dedicado e um marido companheiro, todos de Fátima do Sul sentem pelos acontecido e se solidariza com familiares e amigos.