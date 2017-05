Fátima do Sul: Hospital da SIAS promove ações de incentivo ao 'Parto Humanizado', veja como funciona

Fátima do Sul: Hospital da SIAS promove ações de incentivo ao 'Parto Humanizado'

FÁTIMA DO SUL - Todas as terças-feiras, o Hospital da SIAS, abre as portas para todas as gestantes do município de Fátima do Sul, para a reunião do Grupo de Preparo ao Parto Humanizado que acontece a partir das 14:00 horas. Nesse Grupo, as mulheres tem a oportunidade de trocar experiências, e a nossa equipe passar as orientações necessárias sobre o período gestacional, parto e nascimento.

O Grupo de preparo para o parto humanizado – GPPH, trata-se de um projeto elaborado pelo Hospital da SIAS com o objetivo de preparar as gestantes e acompanhantes para o parto humanizado, proporcionando contato com o ambiente hospitalar, com a equipe obstétrica, vinculação da gestante ao hospital, orientações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao parto e pós parto, medos, anseios, desejos e sonhos sobre o nascimento do bebê, é uma forma que o hospital encontrou de Incentivar o Parto Humanizado.

Essas reuniões acontecem como forma de prevenir e minimizar os medos que cercam as mulheres na hora de terem os seus bebês, garantindo uma proximidade entre gestante, acompanhante e profissionais. As gestantes recebem orientações sobre o tipo de parto, alterações no corpo, diferença entre o trabalho de parto falso e verdadeiro, perda de líquido, contrações, exercícios respiratórios e físicos e posições que ajudam a amenizar a dor, entre outros. Além de terem um espaço para esclarecer suas dúvidas.

Contamos com quartos PPP – Pré-Parto, Parto e Pós-Parto, com estrutura aconchegante, privativo e com banheira para oferecer parto humanizado conforme preconiza a Rede Cegonha, de acordo com as boas práticas de parto e nascimento.

Na terça Feira dia 09 de maio de 2017, o Grupo de Preparo ao Parto Humanizado foi ainda mais especial, a equipe aproveitou o momento de comemoração dos dias das mães e reuniu todas as mães que participaram do grupo e tiveram seus filhos no hospital e as gestantes que participam do grupo para comemoramos o dia das mães e trocarem experiências, foi um momento de confraternização muito especial, com relatos de parto e sorteios de brindes.

Foi um momento muito especial ouvir os depoimentos, com certeza essa dia ficará marcado em nossa memória. Uma das mães que participou ativamente do grupo, queria muito ter parto normal humanizado e não foi possível o parto normal, ela acabou tendo um parto cesariana humanizado, ela deixou um depoimento no vídeo abaixo.

O Grupo de preparo para o parto humanizado do Hospital da Sias agradece a todas as gestantes e acompanhantes que participam do grupo, agradece as mães que já participaram e convida as gestantes que não participa para que venha participar conosco.