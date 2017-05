FÁTIMA DO SUL: Governo libera e cerca de 25 Ruas serão recapeadas, conquista deixada por ex-prefeito

Em conversa com o secretário de obras do município, Wagner Roberto Ponciano, fomos informados que com o aditivo liberado pelo Governo do Estado, cerca de 25 ruas serão recapeadas em Fátima do Sul, dentre elas a Rua Presidente Vargas entre a Avenida 09 de Julho e a Rua Presidente Vargas; A Rua Rui Barbosa entre a Tenente Antonio João e a Avenida 9 de Julho; A Rua Vicente Pallotti no bairro Jadim São Paulo, além da Rua Marechal Rondon, que passa atrás do Posto do Saúde (antigo batalhão da Policia Militar).

O recapeamento faz parte dos R$ 4,5 milhões liberados em 2016, na gestão do ex-prefeito Júnior Vasconcelos (PSDB), onde diversas ruas do município Favo de Mel foram recapeadas. Nesta etapa, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) liberou quase R$ 700 mil de aditivo, para que a prefeitura continuasse as obras de recapeamento.

O município de Fátima do Sul, ainda vem colhendo alguns frutos, deixado pela gestão do ex-prefeito Júnior Vasconcelos (PSDB). A Prefeitura Municipal iniciou na tarde desta quinta-feira (4) o recapeamento da Rua Presidente Vargas, entre a Avenida 09 de Julho e a Rua Tenente Antonio João.

Em junho de 2016, o governador Reinaldo Azambuja visitou Fátima do Sul para o lançamento do recapeamento de diversas ruas da cidade, com investimentos de cerca R$ 4,5 milhões, sendo a maior obra de recapeamento que Fátima do Sul já recebeu.

Na época, o recapeamento beneficiou os bairros Cophafátima, Katira, Tatiana, Cohab, Jardim O Pioneiro e Centro Educacional, sendo que o recape proporcionou um novo aspecto à cidade, além de trazer melhoria na mobilidade urbana e ainda eliminar de uma vez os problemas enfrentados diariamente pelos moradores.

Mesmo ao fim do mandato do ex-prefeito Júnior, o município pode ver o resultado da parceria firmada pelo ex-prefeito e o governador do estado. Além do recapeamento que iniciou hoje na cidade, o governo do estado trabalha para a implantação do "Polo Industrial na cidade", sem falar das 300 unidades habitacionais finalizadas este ano, que deverão ser entregue aos beneficiários ainda este mês.

As obras do Pólo Industrial, bandeira defendida pelo ex-prefeito Júnior Vasconcelos segue em ritmo acelerado, e de acordo com os responsáveis pelas obras, dentro de 90 dias o projeto estará finalizado. Se somados o valor liberado em 2016, com o aditivo deste ano, o Governo do Estado investiu somente em recapeamento de ruas em Fátima do Sul mais de R$ 5 milhões, isto tudo resultou de parceria firmada entre o Governador Reinaldo Azambuja e o ex-prefeito Júnior Vasconcelos.