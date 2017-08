Fátima do Sul: Fogo deixa destruição no BNH no mesmo momento de incêndio em posto em Vicentina

FOTOS: FACEBOOK / LUIZ FERNANDES - Fogo no Bairro BNH - na tarde deste sábado (12)

FÁTIMA DO SUL - Com a seca, as grandes proporções de queimadas estão deixando as equipes do Corpo de Bombeiros de todo o Estado do Mato Grosso do Sul em alerta, ou seja, campanhas para alertar sobre o perigo que pode causar, estão indo literalmente por “água abaixo”.

Nesta tarde em Fátima do Sul, enquanto ocorria um incêndio de grande proporção no Bairro BNH, os Bombeiros que trabalhavam fortemente para conter o fogo, estiveram que deixar parte da equipe e encaminhar outra parte da equipe para o município de Vicentina, onde acontecia no mesmo momento, um incêndio no posto de gasolina, onde uma carreta tanque explodiu.

Com o desfalque de parte dos Bombeiros do incêndio no BNH, os moradores (crinças, mulhres, idosos), se uniram e fizeram um grande trabalho no combate ao incêndio, que por sinal, deixou um lastro de destruição.

NAS REDE SOCIAIS

VÍDEO: Caminhão pega fogo enquanto abastecia tanques em posto de gasolina em VICENTINA -

- CRÉDITOS: CARLOS CORONEL

VEJA O VÍDEO ABAIXO