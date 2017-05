Fátima do Sul: Estudantes do Reino do Saber fazem estudos em aula prática sobre 'Rochas e Minerais'

FÁTIMA DO SUL - Estudantes do 5o e 6o ano da escola Reino do Saber, tiveram a oportunidade de consolidar o conhecimento adquirido em sala de aula sobre rochas e minerais. Observaram amostras de rochas de diferentes tipos (rochas magmáticas ou ígneas, rochas metamórficas e sedimentares), bem como sua formação na natureza e a utilização das mesmas no seu dia-a-dia.

Puderam verificar como ocorre a formação das rochas, verificando que elas podem ser formadas por um ou mais minerais e constituem parte essencial da crosta terrestre.

Os diferentes tipos de rocha variam em composição dos minerais, cor, dureza e outras propriedades. “Os estudantes ficaram entusiasmados com a aula, confirmando que a teoria e prática proporciona um melhor resultado no processo de aprendizagem dos estudantes”, destacou a professora: Dr(a). Érica das G. Carvalho Nasu.