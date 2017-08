Fátima do Sul e Vicentina realizam Almoço e Leilão 'Direito de Viver' Fundação Pio XII neste domingo

Divulgação

As cidades de Fátima do Sul e Vicentina, vão realizar neste domingo, dia de 03 de agosto, o 2° Leilão "Direito de Viver" para arrecadar recursos financeiros para o Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII.

No evento serão leiloados objetos de utensílios, brindes e animais doados por empresários e produtores rurais dos municípios.



Além do leilão, o público poderá participar a partir das 11hs, de um almoço beneficente ao custo de R$ 25,00, com cardápio a base do tradicional Costelão, acompanhado de farofa, salada verde, salada de repolho com gengibre, arroz e mandioca. O evento será realizado no Parque de Exposições Aparecida Saltarelli, em Fátima do Sul.

Toda a arrecadação é destinada ao Hospital de Câncer de Barretos. O evento organizado por uma equipe de voluntários das duas cidades, conta ainda com integrantes da AAPC (Associação de Amparo a Portadores de Câncer) da parceria da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rotary Club, comércio local, produtores rurais, empresas e Prefeituras de Fátima do Sul e Vicentina e Sindicato Rural.

O Hospital

O Hospital de Câncer de Barretos, reconhecido e respeitado em todo país por ser um centro de excelência, estabelece parcerias com instituições internacionais e faz grandes investimentos em prevenção, ensino e pesquisa.

Têm disponíveis sofisticados equipamentos necessários para diagnósticos e tratamento de câncer, contando com excelente equipe médica multidisciplinar e altamente qualificada, inclusive para transplante de medula óssea.

Desenvolve pesquisas em várias áreas da biologia molecular, protocolos clínicos e bancos de tumores. Realiza diariamente atendimento em pessoas de localidades dos 27 estados do Brasil.

MAIS INFORMAÇÕES

Ciro (67) 999763825

Oncinha (67) 999075557

Washington (67) 999270443

Osvaldo Lima (67) 999179672

Joel da CEF (67) 999445259

Sildir (67) 999763924