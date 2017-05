Fátima do Sul e Dourados recebem R$ 1,4 milhão para pavimentação e drenagem do governo do MS

Foto: Chico Ribeiro

Dois resultados de licitação publicados no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18.5) apresentam investimentos de R$ 1,4 milhão em infraestrutura urbana para os municípios de Dourados e Fátima do Sul. Os resultados podem ser conferidos na página 20 da edição.

Resultado da primeira etapa de obras que serão executadas pelo Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), em parceria com emendas parlamentares federais. As publicações vão contemplar com pavimentação e drenagem o bairro Universitário (em Dourados) e a rua Melvin Jones e Travessa 17 (em Fátima do Sul).

Ao todo 24 municípios serão beneficiados com o primeiro lote das emendas, que totalizarão R$ 26,5 milhões em investimentos.

