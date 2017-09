FÁTIMA DO SUL: Diego pede reposição asfáltica em buracos feitos pela Sanesul e olho de gato na Orla

Foto: Ribero Júnior / Siliga News - Diego pede reposição asfáltica em buracos feitos pela Sanesul e ‘olho de gato’ na Orla

FÁTIMA DO SUL - A Câmara Municipal de Fátima do Sul aprovou 04 proposituras durante a sessão ordinária realizada na última terça-feira (19), onde foram apresentadas e aprovadas pelos 11 vereadores que compõem a Casa de Leis em Fátima do Sul.

O vice-presidente e vereador Diego Carcará (Solidariedade), apresentou dois requerimentos, que aprovado por todos os nobres pares, foi discutido e destacado em seu pronunciamento respectivos a cada um dos requerimentos apresentados.

O Requerimento de número 146/2017, o vereador Diego Carcará pediu para que fosse encaminhado através da mesa diretora, para a prefeita municipal Ilda Salgado Machado (PR), onde solicitada a reposição dos olhos de gato nos redutores de velocidade na via ao lado da pista de caminhada da Orla Aquática.

Já o Requerimento de número 147/2017, Diego Carcará pede para que fosse encaminhado através da mesa diretora, para o diretor regional da Sanesul, Georgino Lopes Vicente, solicitando que faça cobertura e a reposição asfáltica em um buraco aberto pela Sanesul na Rua Pastor Lemos, esquina com a Avenida Benfica.

Diego Carcará destacou que “São dois requerimentos de suma importância para nossa população, onde requeremos sempre o que a população nos pede, nos procura diariamente. Espero ser atendido em mais essas duas reivindicações que lembro a todos, isso são anseios da nossa população”, finalizou Diego.