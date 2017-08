Fátima do Sul da adeus ao pioneiro Salvador Pisano, pai do vereador Nelson

foto facebook

Disse-lhe Jesus: "Não se turbe vosso coração; credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. João 14: 1-2.

Cremos que essa morada o já saudoso Salvador Pisano a conquistou com a vida de homem de fé que teve aqui na terra, pois era um crente praticante.

Salvador Pisano, que tinha 84 anos, foi casado com a senhora Alice Pisano, com quem teve os filhos, Nelson, Moisé, Aldice, Leonice, Leontina, Alaide, Daniel, Marli e a filha do coração, Jaqueline.

Pioneiro fundador deste Município, antigo Servidor Público Municipal atualmente fazia parte do quadro de servidores Inativos (aposentados), prestando relevantes serviços para o município.

Deixa para a familia um exemplo de homem, de pai, de amigo. Do que é o amor. " Agradecemos a Deus por ter nos dado todo essa vida com ele entre nós. Descanse meu velho e amado pai. E mais uma vez obrigada por tanto amor". Seus filhos e filhas.

Há quatro anos que vinha tratando de um câncer, que há um ano atras o problema se agravou e ficou acamado. Na madrugada de hoje, ás 04:00 hs, 01 de Agosto, foi a óbito.

A familia convida amigos para as últimas homenagens na Igreja Batista. Será celebrado um culto às 15:00 hs e o sepultamento no Cemitério de Fátima do Sul, às 17:00 hs.