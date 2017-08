FÁTIMA DO SUL: Corpo de Bombeiros recebe caminhão para combater incêndio florestal

FOTO: BOMBEIROS - FÁTIMA DO SUL

O Corpo de Bombeiros Militar de Fátima do Sul, 10ºSGBM/IND. recebe hoje um importante reforço para o combate a incêndio Florestal. A viatura tipo Auto Bomba Rápido que ficará a disposição durante o período de estiagem nos municípios de Fátima do Sul , Vicentina , Jatei e Glória de Dourados.

Todavia, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul vem promovendo um intenso trabalho de fiscalização durante esta época do ano, visando coibir as queimadas urbanas nas cidades. A maioria dos registros ocorre principalmente entre os meses de julho e setembro, que são considerados os mais críticos em relação ao período de estiagem e a baixa umidade associada ao calor intenso.

A causa mais freqüente nos focos de incêndio em vegetação, amontoado de lixo e amontoado de madeira é o ato incendiário por atuação humana, ou seja, pessoas que utilizam a ação do fogo para a limpeza de terrenos e/ou pastagens.

Como agravante, em muitos casos, o incêndio é reativado por pessoas que tem interesse em limpar a área para construir ou para evitar multas, neste caso, as equipes do Corpo de Bombeiros retornam mais vezes no mesmo foco, gerando desgaste de viaturas, equipamentos e pessoal.

As conseqüências diretas dos incêndios são: Destruição de plantas, mortes de animais e microorganismos , além de por em risco edificações próximas e o tráfego de veículos. Os acidentes de trânsito e riscos para a aviação estão entre as causas diretas.

Agravamento de problemas respiratórios; empobrecimento do solo; agravamento do aquecimento global; destruição da camada de ozônio; congestionamento do sistema de saúde (postos, hospitais, etc.).

Como medidas preventivas aos incêndios, o Corpo de Bombeiros militar recomenda:

Ao trafegar pelas estradas e rodovias, não lance pontas de cigarro pela janela do veículo, pois com a baixa umidade desse período, a vegetação seca se incendeia com muita facilidade.

A capina de terrenos deve ser sem uso do fogo.

Reduzir o uso de embalagens de produtos diversos, reduzindo a quantidade de lixo na natureza.

Ao realizar acampamentos, seja bastante cuidadoso na hora de acender fogueiras, velas e lampiões. Só acenda as fogueiras após limpar bem o local, retirando completamente a vegetação em volta.

Procure fazer sua fogueira em local aberto, como por exemplo, numa clareira ou à beira do rio, para que o fogo não prejudique os galhos e folhas das árvores que estejam em volta ou acima dela. Quando não for mais utilizar a fogueira, certifique-se que as brasas estão apagadas e resfriadas. Se possível, enterre o as sobras de material (carvão, brasas e cinza).

Não jogue os restos da fogueira no rio. Nunca se ausente do acampamento, deixando para trás a fogueira acessa ou com torrões em brasa.

Não jogue lixo por aí. As latas de metal, os cacos e garrafas de vidro podem se aquecer ao sol e acabar dando origem às queimadas.

Não solte balões, além de perigoso é crime conforme a Lei de Crimes Ambientais( Lei Federal nº 9605/98). O balão pode cair aceso em florestas, residências e indústrias, produzindo grandes prejuízos patrimoniais, ameaça ao nosso meio ambiente e até mesmo colocando a integridade física e a vida das pessoas em risco.

Nos casos em que não seja possível evitar o surgimento do fogo, um combate especializado será necessário no local, neste caso, aquele que presenciá-lo, deve acionar o Corpo de Bombeiros Militar pelo fone 193, permanecer calmo e identificar-se, informando o endereço correto e pelo menos um ponto de referência aguardando na linha até que todas as informações sejam registradas.