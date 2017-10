FÁTIMA DO SUL: Cacau Show com novidades e promoções para as crianças, e em breve o delicioso Gelatos

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Cacau show de Fátima do Sul está repleta de novidades e promoções, são 04 (quatro) trufas artesanais por apenas R$ 10,00 reais e também bastante novidades para presentear.

E para esta semana da criança, a Cacau Show está com muitas novidades nas linhas, como a Chocomonstro com Adesivos, Kits Chocobichos, Bellas Diário, Pirulitos Bella, Kits laCreme Kids, e outras mais. Vá até a Cacau Show de Fátima do Sul e confira tudo.

A Cacau Show de Fátima do Sul também informa que em breve, estará tendo os deliciosos gelatos da Cacau Show. Aguardem.

O Ponto Extra da Cacau Show em Fátima do Sul está localizado na Avenida 09 de Julho – nº 1200 - Centro – Ao lado da Mais Móveis - Contato no fone: 9-9893-6307.