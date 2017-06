FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - O feriado desta quinta-feira (15), de Corpus Christi, a equipe de Pelotão da Força Tática em operação com apoio da Polícia Civil, realizou busca nas celas do estabelecimento Prisional da Delegacia de Polícia Civil, no município de Fátima do Sul.



Onde resultou em encontrar 5 (cinco) aparelhos celulares e trouxinhas de substâncias ilícitas.