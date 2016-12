FÁTIMA DO SUL: 16º BPM intensifica policiamento e dá dicas segurança para residência, bancos e outro

FOTO: ASSESSORIA

Fátima do Sul (MS) - O 16º BPM de Fátima do Sul deu início nesta semana ao Policiamento Especial para a época de festividades de Final de Ano.

Todo o efetivo será empenhado no reforço do policiamento ostensivo neste mês de dezembro, visando intensificar as ações de policiamento preventivo em locais de risco de delitos, devido ao aumento do movimento do comércio nesta época do ano, gerando maior circulação de dinheiro e pessoas nas áreas comerciais.

As equipes policiais desenvolverão métodos de policiamento a pé e motorizado, concentrando os trabalhos em locais pré-determinados, por meio de um planejamento estratégico para atuar em áreas com grande concentração de pessoas e de atividade comercial, atuando de forma ostensiva nas vias e locais públicos.

Diuturnamente, os militares estarão todos os dias nas ruas para trazer mais segurança à comunidade fatimassulense.

Serão feitas abordagens às pessoas e veículos, vistorias e fiscalização em locais públicos e estabelecimentos comerciais que possuem potencial para práticas delituosas. Haverá blitzes de trânsito nas vias com maior tráfego de veículos e pedestres, sendo ainda que o policiamento nos bairros serão reforçados, no intuito de promover segurança às áreas residenciais.

DICAS DE SEGURANÇA:

NO VEÍCULO:

* Estacionar em lugar movimentado e iluminado.

* Evitar transportar documentos no porta luvas.

* Ao estacionar ou parar em cruzamentos, principalmente a noite, observe pessoas suspeitas nas proximidades.

* Som, rodas e certos acessórios despertam a atenção de marginais.

* Evite deixar objetos de valor no interior de seu carro.

EM CASO DE ASSALTO, NÃO REAJA.

NA RESIDÊNCIA:

* Sistema de alarme é sempre eficaz.

* Não deixar luz acessa durante o dia.

* Um bom cão de guarda.

* Atender à porta após identificação prévia.

* Manter a porta da garagem sempre fechada.

* Aguardar o fechamento de portões de comando eletrônico.

* Não aceitar a entrada de técnicos não solicitados.

* Ao sair ou retornar da residência, observe as proximidades e se constatar a presença de estranhos, não entre.

* À noite, deixe pelo menos uma lâmpada acessa na área de maior risco da residência.

* Manter escadas e ferramentas em lugar seguro.

* Na perda das chaves, troque os segredos das fechaduras.

* Ao viajar, avise parentes ou vizinhos de confiança, para que esporadicamente verifiquem a residência e façam a coleta de correspondências.

* Oriente familiares e empregados para que não comentem com estranhos sobre os bens que a família possui tanto como seus hábitos.

* Não dê informações por telefone para pessoas desconhecidas.

NO DIA DO PAGAMENTO:

* Lembre-se: um alvo fácil é sempre mais procurado.

* Não comente sobre seu salário com pessoas de pouco convívio.

* Evite a conversa com pessoas estranhas dentro ou fora do banco.

* Nos dias de pagamento, adote medidas de segurança mais severas.

* Observe se alguém está seguindo-o.

* Se precisar transportar muito dinheiro, não ande sozinho, peça a companhia de parentes, amigos ou seguranças.

EM DESLOCAMENTOS:

* Ao notar que está sendo seguido, procure mudar várias vezes o lado da calçada.

* Não carregue objetos de valor (tablet, celular), grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito, se não houver necessidade.

* Evite lugares sem iluminação e com pouco movimento.

Em caixas eletrônicos

* Não revele sua senha para terceiros.

* Em caso de dificuldade, comunique-se com funcionários do banco.

* Observe atentamente as pessoas em atitudes suspeitas próximas ao local.

* Evite horários e locais de maior risco.

* Evite realizar saque de grandes quantias.