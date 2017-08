Familia Nipônica de Fátima do Sul esta de Luto pela morte de Luiz Honda

Familia com saudoso Luiz Honda (foto: facebook)

A tarde de ontem, 21 foi muito triste com a partida do grande amigo Luiz Honda, que deixou a esposa Lucia, os filhos Harumi e Takeo, nora Camila e um netinho.

Luiz Honda era uma pessoa muito benquista na sociedade. Participava ativamente das entidades, Clube Nipônico, Maçonaria, tendo uma vasta folha de serviços prestados à comunidade. Por muito tempo teve um comércio de secos e molhados e em seguida dedicou sua vida na pintura de veículos.

Vai deixar muita saudade por ser uma pessoa maravilhosa, que muito dedicava a sua familia e amigos.

Na noite de ontem, na capela Jardim das orquídeas, onde está sendo velado, a comunidade Nipônica prestou uma linda homenagem. Varias pessoas estão fazendo o mesmo nas redes sociais. Sua nora Camila postou uma linda poesia:

A Morte Não É Nada

A morte não é nada.

Eu somente passei

para o outro lado do Caminho.

Eu sou eu, vocês são vocês.

O que eu era para vocês,

eu continuarei sendo.

Me deem o nome

que vocês sempre me deram,

falem comigo

como vocês sempre fizeram.

Vocês continuam vivendo

no mundo das criaturas,

eu estou vivendo

no mundo do Criador.

Não utilizem um tom solene

ou triste, continuem a rir

daquilo que nos fazia rir juntos.

Rezem, sorriam, pensem em mim.

Rezem por mim.

Que meu nome seja pronunciado

como sempre foi,

sem ênfase de nenhum tipo.

Sem nenhum traço de sombra

ou tristeza.

A vida significa tudo

o que ela sempre significou,

o fio não foi cortado.

Porque eu estaria fora

de seus pensamentos,

agora que estou apenas fora

de suas vistas?

Eu não estou longe,

apenas estou

do outro lado do Caminho...

Você que aí ficou, siga em frente,

a vida continua, linda e bela

como sempre foi.

(Santo Agostinho)

Perdemos um grande pai, um grande marido, um grande avô, um grande sogro e principalmente um grande homem..de caráter, honestidade, simplicidade...faltam palavras para descrever o quanto vc fará falta... que Deus te receba com todo carinho, assim como vc transmitia carinho a todos... vá em paz meu sogro, sua linda missão foi cumprida... a Saudade será eterna.