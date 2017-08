Família foi rendida e bandidos armados levaram Fiat Toro e objetos em Deodápolis

Imagem Ilustrativa

No inicio da manhã de sábado (12), dois bandidos armados renderam uma família e levaram uma Fiat Toro e diversos objetos de uma família no município de Deodápolis. Segundo relatos, dois homens entraram em uma residência pelo portão dos fundos e renderam o casal que estavam na casa. Eles não usavam capuz, eram negros, magros e tinham estatura mediana de aproximadamente 1,70m.



Os bandidos levaram uma Fiat Toro de cor prata com placas OOS-9840 de Deodápolis. Eles ainda levaram outros objetos como vinhos, carnes, dinheiros e outros pertences. As vitimas não conseguiram relatar o veiculo que eles estavam quando praticaram o assalto. A Policia Militar de posse das informações realizaram rondas na região e em estradas vicinais, porém os bandidos não foram localizados.