Família de Lagoa Bonita procura por homem de 39 anos que desapareceu em DEODÁPOLIS

FOTO: ARQUIVO FAMILIAR

Adilson Campos Soares de 39 anos esta desaparecido desde o dia 12 deste mês. O homem reside no Distrito de Lagoa Bonita em Deodápolis. Ele é funcionário de uma usina da região de Ivinhema e segundo informações da família, o mesmo desapareceu apenas portando as roupas que usava (Camiseta Azul e Bermuda com estampa camuflada do Exercito).



A família ainda informou que a ultima vez que Adilson foi visto foi por volta das 10hs da manhã do dia 12. “Ele não levou nenhum objeto pessoal e não sabemos o porque do desaparecimento dele. Já notificamos a Policia que fez um B.O. e estamos desesperados. Precisamos de informações dele. Se alguém souber nos liguem!” disse uma pessoa ligada a família.



O homem reside em Lagoa Bonita na Rua Quino Falget 577. Informações podem ser enviadas aos fones (67) 99935-2588, (67) 99986- 6810 e (67) 99903-4207.