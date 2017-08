Faleceu em Ivinhema Sr. Luiz De Pierri, pai do Padre Pierri ex pároco de Fátima do Sul

Imagem: Facebook

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Luiz de Pierri, 92 anos, ocorrido em Ivinhema/MS, hoje, na parte da manhã. O mesmo é pai do Pe. Pierri.



O Padre Manoel de "Pierri" Primo, esteve em Fátima do Sul como pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima por dois períodos. Nas oportunidades que trabalhou na comunidade fatimassulense sempre dedicou sua vida à Pastoral da Juventude. Dizia que gostaria de permanecer por aqui para estar mais perto de seu pai, que por muito tempo não tinha boa saúde.



A comunidade de Fátima do Sul externa a toda família e especialmente ao Pe. Pierri a nossa prece e os nossos sentimentos. Dai-lhe Senhor o descanso eterno e a luz perpétua o ilumine.