Faleceu Dona Tereza, mãe da Beth Presentes de FÁTIMA DO SUL

Com muita tristeza noticiamos o falecimento, na madrugada desta quarta feira, 26, a Srª. Tereza de Albuquerque Lima, com 87 anos, viuva do saudoso Miguel Cordeiro de Lima; com quem teve os filhos: Maria Socorro, Neide, Maria Neuzabeth (Beth Presentes) e Osvaldo.

Dona Tereza, havia 3 semanas que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e estava em tratamento, primeiramente no hospital da SIAS de Fátima do Sul e depois entrou em estado de coma e internada no município de Dourados. O quadro clinico complicou e veio a óbito na madrugada desta quarta feira, por volta das 1:30 horas.

A familia enlutada convida amigos e familiares para prestarem as últimas homenagens na capela mortuária Jardim das Orquideas, com a celebração da missa às 15:00 horas e logo após o corpo será transladado para Vicentina, onde será sepultado no cemitério daquele município.

O Próxima Noticia apresenta as condolências à Familia e que Deus a receba em sua glória.