Facebook lança Watch, uma nova forma de assistir vídeos na rede social

Facebook anunciou a ferramenta “Watch”, uma plataforma de vídeos dentro da rede social que vai trazer conteúdo criado por membros do site de relacionamento como também séries originais, financiadas pela companhia. O Watch será lançado aos poucos, para todos os usuários, seja em navegadores tradicionais de computador ou nos aplicativos para celular com iOS (iPhone) ou Android. A seção de vídeos poderá ser utilizada livremente e, com o tempo, ficará personalizada de acordo com o perfil do usuário, com base nos seus principais interesses — como é hoje no YouTube, do Google.

Para a estreia, o Facebook planeja utilizar criadores que já fizeram alguma fama dentro da rede social e também pessoas de fora, que produzem "TV shows" de qualidade na Internet. Entre os escolhidos está a série Nas Daily, com vídeos de um minuto sobre diversos assuntos; Gabby Bernstein, com palestras motivacionais interativa; e Kitchen Little, com receitas especialmente preparadas para e por crianças. Todos os vídeos oferecidos pela nova seção estarão em inglês e o Watch vai chegar primeiro a um grupo limitado de pessoas nos Estados Unidos.

Watch, a Netflix — ou o YouTube — do Facebook na versão para TV (Foto: Divulgação/Facebook)

Outra novidade é que o aplicativo do Facebook para Smarts TVstambém terá uma nova seção dedicada ao Watch [foto acima].

"O Watch vai estar disponível em dispositivos móveis (celulares e tablets), desktop e laptop, assim como nos aplicativos de TV do Facebook. Os programas trazem episódios — ao vivo ou gravados — e seguem um tema ou enredo. O Watch será personalizado para ajudar na descoberta de novos programas, organizados com base no que seus amigos e comunidades estão assistindo. A plataforma também traz uma Watchlist para que você nunca perca os últimos episódios ", explica a rede social.

Vídeos mais comentados e reações

O usuário do Facebook também vai encontrar seções como “Mais Comentados”, que destaca programas que estão gerando conversas; “O que está fazendo as pessoas rirem”, que inclui programas nos quais muitas pessoas usaram a reação “Haha”; e “O que amigos estão assistindo”, que mostra quais são os programas que os seus contatos também estão seguindo no Watch. A plataforma não informou, porém, se será possível ocultar essa informação dos outros usuários da rede social.

"Aprendemos com o Facebook Live que os comentários e as reações ["amei", "haha", "uau", "triste" e "Grr"] de pessoas a um vídeo são muitas vezes tão parte da experiência quanto o próprio vídeo. Então, quando você assistir a um programa, você poderá ver comentários e se conectar com amigos e outros espectadores enquanto assiste, ou participar de um grupo no Facebook dedicado ao programa", completa o Facebook.

Apesar de ter financiado estes programas por completo para a Watch, o Facebook planeja lançar também, com o tempo, uma espécie de “sistema de recompensa”, em que qualquer usuário da rede social vai poder ganhar dinheiro com seu vídeo e obter uma porcentagem — cerca de 55% — do que for gerado por anúncios exibidos durante a execução.

Watch é a nova plataforma de vídeos dentro do Facebook, também no celular (Foto: Divulgação/Facebook)