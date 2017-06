Expectativa é de mais de 300 motos Harley Davidson nos 48 anos do Balaios Moto Clube em Bonito

O Secretário Augusto Barbosa Mariano e sua equipe recepcionaram os organizadores do evento para reunião planejamento

BONITO - MS - O Secretário Augusto Barbosa Mariano e sua equipe recepcionaram os organizadores do evento para reunião planejamento e execução da comemoração do aniversário de 48 anos do Balaios Moto Clube que será realizado de 14 a 17 de setembro de 2017.

Os Balaios MC (Moto Clube fundado 15 de setembro de 1969 na cidade do Rio de Janeiro) cujo, instituição tem por características e normas internacionais de conduta há um moto clube e a participação de integrantes com motocicletas da marca Harley Davidson, e seus componentes atendendo em inúmeras classes profissionais como Empresários, Profissionais Liberais, Funcionários Públicos entre outros. O Balaios Mc encontra se em cidades com sedes no Rio de Janeiro – RJ, São Paulo – SP, Divinópolis – MG, Campinas – SP, Campo Grande – MS, Distrito Federal – DF, Costa do Sol – RJ, Abc – SP, Zona Sul – SP, Barra – RJ, Blumenau – SC, Juiz de Fora – MG, Ponta Porã – MS.

Segundo o Organizador Gian Jorge Crivellente “Explica, sugeriu que essa data fosse comemorada em uma cidade que representasse a liberdade, tranquilidade, paz e respeito a natureza que são expectativas de todo motociclista, e a cidade de Bonito se enquadou perfeitamente nas diretrizes, solicitam a colaboração e participação da Secretaria de Turismo em conjunto com Município para essa data tão importante, que acima de tudo fomentará a cidade, pois será uma participação de aproximadamente 500 pessoas entre motociclistas e familiares. No tocante a quantidade de pessoas, fomentar à rede hoteleira, gastronômica e turística da cidade”.

Concluiu dizendo que o interesse é trazer para a população de Bonito a oportunidade de ver mais de 300 motocicletas Harley Davidson rodando juntas e mostrar para os integrantes de outras cidades que Bonito faz jus ao nome. Lembrou que a data será nos dias 14, 15, 16 e 17/09/2017, duas semanas após o feriado, fomentando a cidade em um período de baixa temporada.

A Secretária de Turismo, Indústria e Comércio apoiará o evento que será um avanço histórico para a nossa cidade, associando a movimentação financeira da cadeia produtiva do turismo, à participação da comunidade e a divulgação de nossas melhores práticas turísticas ambientais, que são referências para o Brasil e Mundo.