Ex-militar é espancado até a morte por grupo na região central de Dourados

FOTO: DOURADOS NEWS

Um ex-militar do Exército foi espancado até a morte na madrugada de hoje (4) em Dourados. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Luiz Henrique Franco Araudi, 24, que atuou como cabo do 28º BLog (Batalhão Logístico) estava na rua Quintino Bocaiúva por volta das 5h30, quando, segundo testemunhas, três pessoas iniciaram as agressões contra ele.

O grupo usava garrafas de vidro e barras de ferro. A vítima chegou a correr, mas continuou seguido até o cruzamento da avenida Marcelino Pires com a rua Benjamin Constant, área central da cidade, onde caiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar encontrou Luiz Henrique desacordado e com uma garrafa cravada no pescoço. Ele foi socorrido com vida, mas morreu em seguida.

Peritos e policiais civis estiveram no local para colher informações, porém, até o momento os envolvidos ainda não foram identificados.

A região onde o fato ocorreu é conhecida pela aglomeração de pessoas durante a madrugada e vem sendo alvo de diversas blitze nos finais de semana.