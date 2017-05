Ex-gordinho, empresário perdeu mais de 50 quilos e inaugura empresa de produtos fitness

Foto: André de Abreu

O advogado Bráulio Pinheiro Junqueira, 27 anos, vem de uma família de obesos e já chegou a pesar 132 quilos. Após sofrer por não se sentir bem em roupa social que o emprego exigia, ele resolveu mudar de vida e perdeu 53 quilos.

Com mais qualidade de vida, o advogado se tornou empresário e inaugura, em breve, uma distribuidora de pasta de amendoim. Confira a entrevista:



TopMídiaNews: Como começou a sua jornada na vida fitness e mais saudável?

Bráulio: Eu sempre fui obeso e a minha família inteira é. Morava na fazenda com a minha vó e sempre fui de comer muito. Engordei muito e cheguei a pesar 132 quilos em meados de 2011.

Eu nunca liguei muito pra isso, mas em 2011 eu entrei na faculdade de direito e tinha que usar muita roupa social, o que me incomodava muito. Já cheguei a sair de um estágio porque não conseguia me sentir bem com as roupas que eram exigidas. Eu me achava extremamente feio. Foi quando eu decidi mudar isso para ser feliz.

TopMídiaNews: Você chegou a fazer alguma cirurgia ou algum procedimento para emagrecer?

Bráulio: Comecei a fazer caminhada porque não gostava de academia e tinha vergonha de ir por ser 'o gordinho'. Havia muito preconceito na época. Em 2012 já estava com 20 quilos a menos, quando conheci um amigo na faculdade que me levou para academia, comecei a levar a sério e até aprendi a fazer dieta. Quando perdi 50 quilos, fiz uma abnoplastia que ganhei da minha tia.

TopMídiaNews: E de onde surgiu a ideia de abrir a empresa de pasta de amendoim?

Bráulio: Me apaixonei pela lado fitness e decidi não exercer a profissão de advogado. Meu pai já tem uma empresa de alimentos no Mato Grosso, daí eu falei da proposta da empresa de pasta de amendoim. Foi quando surgiu a JB Peanut. O produto deverá chegar ao mercado em até duas semanas.

TopMídiaNews: Como é o mercado? Como o produto pode ser consumido?

Bráulio: A aceitação é muito boa. A pasta de amendoim é 100% integral e tem vários benefícios. Também da para consumir de várias maneiras, com pão integral, shake, etc.

TopMídiaNews: A empresa terá uma loja física?

Braulio: Não. A empresa distribuirá o produto e ele poderá ser encontrado em várias lojas da cidade. Por enquanto, quem tiver interesse em adquirir a pasta, pode entrar em contato comigo pelo Instagram da empresa @jbpeanut.