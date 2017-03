Ex-BBB Rodrigão e Adriana escolhem Agência Sucuri para diversos passeios e hospedagem em BONITO (MS)

Equipe da Agência Sucuri com Ex-BBB Rodrigão e Adriana Sant’anna

BONITO - MS - A equipe da Agência Sucuri de Bonito – Mato Grosso do Sul, a Capital do Ecoturismo Brasileiro, recebeu esta semana, o ex-BBB Rodrigão e sua simpática esposa Adriana Sant’anna, onde foram levados em diversos pontos turísticos, sempre assistidos pela equipe da Agência Sucuri.

Rodrigão e Adriana Sant’anna, contraram todos os serviços e hospedagem com a Agência Sucuri, onde se hospedaram no Hotel Paraíso das Águas. Visitaram a cidade de Bonito acompanhados de um casal de amigos, e fizeram os passeios: Gruta do Lago Azul, Rio da Prata, Boca da Onça e Nascente Azul, e como de costume de todos os artistas que visitam Bonito, jantaram na Casa do João.

Para o diretor da Agência Sucuri, Cássio Pimentel, foi muito gratificante recebe-los em Bonito, pois a esposa de Rodrigão, Adriana Sant’anna, tinha muito interesse em divulgar as belezas naturais que Bonito (MS), oferecem a todos “Nesse momento delicado que passamos, Adriana foi muito simpática e demostrou um grande interesse em divulgar nossas belezas naturais, inclusive em suas redes sociais. Obrigado aos dois por ter escolhido os serviços da nossa Agência Sucuri”, agradeceu Cássio Pimentel.

NAS REDES SOCIAIS

Na tarde de terça-feira, 28, Rodrigão compartilhou uma bela foto ao lado da mulher, Adriana Sant'Anna, em uma cachoeira em Bonito, no Mato Grosso do Sul. "Minha princesa", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram. "Casal lindo", disse um. "O casal que você respeita", falou outro. "Todo amor do mundo para vocês", desejou mais um.



O ex-BBB, aliás, adora usar as redes sociais para se declarar para a mulher - que ele conheceu durante o programa - e para Rodrigo, filho dos dois. No dia 20 ele fez isso.

AGÊNCIA SUCURI – EM BONITO - MS

