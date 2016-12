Ex-bancário é encontrado morto em quarto de hotel em IVINHEMA

FOTO: IVINOTÍCIAS

Na tarde desta segunda-feira (26) o corpo de bombeiros de Ivinhema encontrou o corpo de homem já em óbito em um dos quartos do Central Palace Hotel.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, a guarnição do corpo de bombeiros de Ivinhema foi acionada para fazer um atendimento nos quartos dos fundos do hotel, sendo que após arrombar a porta, encontraram o corpo do ex-bancário do senhor Clementino Jorge Ramos já em óbito, caído próximo à cama, vitima possivelmente de uma hemorragia intensa, já que o quarto estava todo ensanguentado.

Segundo informações uma filha da vitima foi até o local, para levar o almoço, mas chamou e não foi atendida, sem conseguir alcançar a janela do banheiro, usou o celular e gravou algumas imagens e ao verificar o conteúdo viu que o banheiro estava com algumas manchas de sangue e por isso acionou os bombeiros.

A Policia Civil foi acionada para registrar a ocorrência, o corpo foi encaminhado para o IML para revelar as causas da morte.

Jorge foi funcionário por muitos anos do Banco do Brasil de Ivinhema, estava morando no estado de São Paulo e retornou para o município há poucos dias.

MOTIVO

No inicio da noite desta segunda-feira, a Policia Civil de Ivinhema através do médico legista confirmou que a morte do Jorge foi natural, devido a uma hemorragia causada por uma úlcera no estômago.