Ex-atletas profissionais e amadores estarão no jogo das estrelas nesta sexta-feira em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

O estádio do 21 de Abril está pronto para recepcionar o primeiro Jogo das Estrelas, com presença confirmadas de grandes nomes do futebol brasileiro. A organização conta com a presença da população, que ira assistir um belo jogo entre ex-atletas profissionais e atletas amadores de nossa cidade e região, numa grande confraternização, com o singelo objetivo de angariar alimentos para cestas de Natal das famílias carentes e entidades filantrópicas (APAE e Lardo Idoso) de Fátima do Sul, a Bilheteria estará sob responsabilidade do Rotary Club Fátima do Sul onde será cobrado um quilo de alimento não perecível para assistir ao jogo.

Após a partida haverá um jantar no Clube Floresta valor R$ 25,00 - A adesão antecipada, onde os ex-atletas estarão presentes numa grande confraternização, possibilitando aos fãs um contato mais intimo com total liberdade para o registro dos momentos, inclusive autógrafos, regado com uma boa resenha, musica, churrasco e cerveja.

LEILÃO BENEFICENTE

Durante a confraternização será realizando também um leilão de camisas oficias dos clubes brasileiros com autógrafos de craques do passado e da atualidade, como por exemplo a camisa do atual campeão brasileiro Palmeiras autografada pelo craque Gabriel de Jesus, e camisas de times como Grêmio, São Paulo, Corinthians, Flamengo e Santos, o leilão será em prol ao Ex-Atleta Marcelo Leite.

Box no Futebol além dos ex-atletas, quem já confirmou sua participação no evento é o ex-pugilista Arcelino de Freitas, ou simplesmente Popó, Tetracampeão Mundial de Boxe. Four times World Boxing Champion in 2 divisions, unified WBO / WBA.

A LUTA DO EX-ZAGUEIRO

Marcelo Leite está lutando luta por uma independência depois de grave acidente em 2012. Em 15 de abril de 2012, o zagueiro Marcelo Leite vindo de Rio Brilhante para Dourados sofreu um grave acidente automobilístico próximo à Vila Vargas.

Ele, num leve descuido, capotou o seu carro no segundo em que tirou o cinto de segurança. Sozinho no carro, ficou preso dentro do carro, que teve perda total.

Sofreu uma lesão na sétima vértebra e ficou tetraplégico incompleto. Ou seja: suas chances de voltar a andar são muitas.

“Eu fiquei sete meses na cama. São lutas diárias, lentas, que preciso passar. Em Brasília é um novo passo que darei e estou lutando para voltar a andar. As chances existem. E vou atrás delas. Eu não mexo as pernas. Me esforço e sinto um calor percorrendo minhas pernas no momento em que tento mexe-las. Isso é um bom sinal. Teve um dia que eu consegui mexer os pés. Isso para mim é uma vitória. Estou confiante e buscado me exercitar como posso. Aos poucos, tudo está voltando ao normal. Só não voltarei a jogar”, disse Marcelo Leite, que não esconde a alegria pelas conquistas pós-acidente.

Ele sabe que a luta é longa, mas não impossível de se vencer. E para chegar ao topo, de ponde andar, a sua família tem sido o seu alicerce. E é por eles também que Marcelo Leite se esforça.

Hoje, Marcelo consegue movimentar os braços, mãos e praticamente mantém uma vida independente. Em pequenas situações ainda depende de apoio.

“Eu vivi de novo. Deus me deu uma nova chance de vida. E estou lutando agora por ela”, resumiu o ex-zagueiro, hoje com 38 anos e que passou pelo Operário de Dourados, Ubiratan, Sete de Dourados, Arba e Águia Negra, de Rio Brilhante, e também pelo Flamengo, Goiás, Remo e Saint-Étienne, da França onde colecionou bons amigos, esses que por vez estarão aqui em Fátima do Sul para um jogo festivo, com presenças confirmadas dos ex-atletas, Alex Dias, Rodrigo Fabri, Aluizio Chulapa, Maurinho, Ademar, Paulo Nunes, Athirson, Junior Baiano, Marquinhos Cambalhota, Flavio Conceição e Fabio Baiano.

A partida acontecerá no dia 09 de dezembro (sexta-feira) as 18:00 hrs no estádio Manfredo Alves Correia , o estádio do 21 de Abril.

A organização agradece a todos os patrocinadores, apoiadores, colaboradores e principalmente os atletas amadores que estão nos procurando para ajudar nessa nobre causa, e esperamos fazer deste primeiro o jogo das Estrelas um sucesso e que se torne uma tradição para nossa cidade. Parabenizar o ex-jogador Alex dias amigo pessoal de Marcelo Leite que encabeçou o convite e não mediu esforços para estar aqui prestigiando Fátima do Sul.