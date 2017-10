Evento em Dourados marca os 500 anos da Reforma Protestante

Imagem: Guilherme Pires

O pastor da Igreja Presbiteriana de Dourados, Ildemar de Oliveira Berbert, visitou o Dourados News na manhã desta terça-feira (17) para falar sobre o culto de comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, que acontecerá no próximo sábado, dia 21, às 19h, no Parque de Exposições de Dourados e será ministrado pelo o Reverendo Antônio Carlos Menezes.

Organizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, as Igrejas de Dourados, reúne também integrantes da região, como comentou Ildemar.

“O evento como um todo faz parte das ações da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui em Dourados, o presbiterado, isto é, o concílio que reúne as Igrejas também da Região”, afirma.

O preletor do culto no sábado (21), será o reverendo Antônio Carlos, que é Pastor da Igreja Central de Contagem (MG). A cerimônia religiosa contará também com um coral que cantará músicas sacras clássicas, a entrada é franca e para todos os públicos, independente da religião.

A Reforma

Pensada e idealizada pelo monge católico Martinho Lutero, que segundo a história teria entrado para o seminário por medo de morrer, teve como objetivo a volta da Igreja para a Bíblia, renovando o Cristianismo.

Entre as 95 teses publicadas pelo monge, cinco são o pilar da reforma, que é a Sola Scriptura, isto é, a Bíblia como única regra de fé, a Sola Fide, a salvação acontece somente pela fé e não depende de obras, Solus Christus, somente Cristo e Ele é suficiente e por fim, a Soli Deo Glória, Glória somente a Deus.

Para o Pastor Ildemar, a Reforma Protestante conquistou não somente o retorno para a Bíblia, mas a liberdade. “A Reforma possibilitou também um avanço na educação, na sociedade, na economia, o livre exame das escrituras, a liberdade religiosa, e a separação da Igreja e Estado”, disse.

A Reforma Protestante aconteceu no ano de 1517, no século 16, no dia 31 de outubro, quando Lutero fixou na porta da Catedral de Wittemberg, na Alemanha, as suas 95 teses, que segundo a proposta inicial não era dividir a Igreja entre católicos e Protestantes, mas apenas um retorno a um cristianismo bíblico.