Estudo sobre o Sistema Solar Planetário é desenvolvido por alunos do Reino do Saber em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

REINO DO SABER - O espaço formado por uma estrela e os planetam que orbitam ao seu redor, foi tema da aula de geografia na turma do 3 ano do ensino fundamental inicial, do Instituto Educacional Reino do Saber de Fátima do Sul.

Os estudantes tiveram a oportunidade de construir o seu próprio planetário, respeitando o tamanho de cada planeta e conhecer outros elementos que estam em órbita: Satélites naturais, Satélites Artificiais, Astereóides e Cometas.

"É importante realizar esse tipo de trabalho e conscientizar o estudante da importância de preservar o nosso planeta, pois além de ser nossa casa faz parte de um conjunto de elementos do sistema solar", acrescenta a professora da turma Isolde Carla.