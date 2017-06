Estrada caiu no esquecimento e moradores pedem 'socorro' na divisa entre Jateí e Glória de Dourados

FOTO: FACEBOOK - Estrada cai no esquecimento e moradores pedem 'socorro' na divisa

GLÓRIA DE DOURADO E JATEÍ - Uma reclamação constante sobre atual situação das estradas na zona rural no município de Glória de Dourados, neste caso, a reclamação vem da Linha do Barreirão entre o Km 05 ao Km 10, na divisa entre os município de Glória de Dourados e Jateí.

A moradora Cleide Matos, usou de sua rede social (facebook), ela que faz parte do município de Glória de Dourados, falou sobre o descaso que assola a zona rural da Linha do Barreirão, onde ela reside e encontra-se intransitável “Essa é a situação da nossa estrada Linha do Barreirão, queremos saber quando vão lembrar de arrumar, pois já faz tempo que a mesma esta intransitável, ficamos na divisa dos dois municípios, Jateí e Glória de Dourados, e infelizmente só lembram quando é época de eleição, ninguém toma providencia, só promessas, estamos esperando soluções”, desabafou ela.

Já a moradora também na Linha do Barreirão, mas do município de Jateí, Carla, também reclamou e pediu providências para o descaso na mesma linha, “Isso mesmo e uma falta de respeito com o cidadão, na hora de pedir votos sabem o caminho das fazendas. Essas estrada, estão umas merdas opa essas não só o Barreirão, porque o nosso prefeito tem a capacidade de mandar arrumar todas as outras e até agora aqui no Barreirão nada, estamos cansadas de só promessas, as nossas crianças estão tendo que andar mais de 10 quilômetros, e se arriscando nessas estradas cheias de buracos e chegam quase 6 horas da noite em casa”, destacou ela.

OUTRO LADO

JATEÍ – O Fátima News encontro em contato com o secretário municipal de obras Rodrigo Félix, que segundo ele, como é uma divisa, os dois prefeitos já se conversaram para resolver a situação “Já foi realizado uma conversa entre o prefeito Eraldo e o prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Nantes, e por Jateí o tanto de maquinários que o prefeito Aristeu colocar, o prefeito de Jateí vai colocar também”, destacou ele.

Segundo Rodrigo Félix, o prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Nantes, disse na reunião entre os dois prefeitos, que neste momento não tem condições em fazer o serviço necessário.

GLÓRIA DE DOURADOS – Nossa equipe falou também com o secretário municipal de obras de Glória de Dourados, Sidnei Thomaz, que também nos disse a mesma coisa “Já foi conversado sobre esse assunto entre os dois prefeitos, estamos aguardando os maquinários estarem disponíveis e em uma parceria entre os municípios, Jateí e Glória de Dourados, nos unirmos e resolver o problema”, disse o secretário.