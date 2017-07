Estão abertas as inscrições para o Miss Mundo Fátima do Sul 2017

FOTO: ASSESSORIA

Neste ano a cidade de Fátima do Sul irá receber um mega evento de beleza no segundo semestre do ano. O concurso será organizado pela equipe realizadora também do Miss Nova Andradina e Miss Deodápolis, que desde 2013 veem destacando a beleza do interior do estado e levando o nome das cidades para âmbito estadual e até nacional.

Já estão abertas as inscrições que seguem até dia 10 de agosto. Serão feitas seletivas para provas técnicas e teóricas.

O coordenador regional licenciado do concurso, Ângelo Mariano, reiterou a relevância do evento. “Além de vaga nas fases estaduais e nacionais, as vencedoras irão participar de programas de televisão e receber premiação em dinheiro!” afirmou.

A vencedora irá disputar em 2018 o Miss Mundo Mato Grosso do Sul.



Neste ano, o evento será disputado em quatro categorias: Mini Miss (4 a 8 anos), Miss Infantil (9 a 12 anos), Miss Teen (13 a 17 anos) e Miss Oficial (18 a 28 anos). Todas as participantes irão receber aulas de passarela, postura e coreografia e posar em ensaios fotográficos.

Para obter mais informações e/ou se inscrever, basta entrar em contato com a organização do concurso. O telefone e/ou WhatsApp é o 015 67 9 9641-7783.