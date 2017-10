Estado vai asfaltar e recapear ruas da cidade de Tres Lagoas

Avenida Olyntho Mancini será recapeada depois do Cristo- Tres Lagoas - Foto: Divulgação

O governo do Estado vai executar obras de asfalto, drenagem e recapeamento em ruas de Três Lagoas. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) abriu licitação para contratação de empresa interessada em elaborar projetos executivos dessas obras.

De acordo com a Agesul, serão pavimentadas a rua Mário César, no trecho entre a Antônio Trajano e a Oscar Guimarães; a rua Oscar Guimarães, entre a rua Mário Mancini e a Joaquim Silva, no Jardim Morumbi.

Já os serviços de recapeamento asfáltico irão beneficiar a avenida Clodoaldo Garcia, entre a rua Nova Iorque e a avenida Rosário Congro; a rua Zuleide Tabox, entre a Aldair Rosa e a Duque de Caxias; rua Oscar Guimarães, entre a avenida Olyntho Mancini e a Zuleide Tabox; a rua Oscar Guimarães, entre a Egidio Tomé e a Josino Cunha e ainda.

O governo do Estado também vai recapear a avenida Capitão Olyntho Mancini, no trecho entre a Ranulfo Marques e a avenida Ponta Porã. Este trecho, além do recapeamento asfáltico receberá ciclovia, pavimentação e uma rotatória na avenida Ponta Porã.