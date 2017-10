Estado Islâmico reivindica ataque em Las Vegas (Video)

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do massacre em Las Vegas (EUA) na noite deste domingo (horário local). No entanto, o FBI, a polícia federal americana, diz que não foi encontrada nenhuma evidência de conexão do atirador Stephen Paddock com grupos terroristas internacionais. De acordo com o SITE Intel Group, que monitora sites jihadistas, a reivindicação foi anunciada pela agência Amaq News, ligada ao EI.