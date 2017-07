Estabelecimentos comerciais são arrombados na madrugada

Imagem Ilustrativa

Na madrugada de hoje, entre 0h30 e 5h, em Naviraí, quatro estabelecimentos comerciais foram arrombados e assaltados. o registro é da Delegacia de Polícia Civil de Naviraí e a veiculação da notícia é do site especializado Tá na Mídia Naviraí. Portas de estrura em blindex foram quebradas pelos ladrões, para poder permitir a invasão não consentida.

O repórter Umberto Zum relata que o primeiro fato ocorreu por volta de 0h30m, em uma clinica veterinária localizada na avenida Dourados. O proprietário foi acionado por um vigilante da rua que informou que a porta da clinica havia sido arrombada. Ao chegar ao local, o proprietário constatou que o ladrão fazendo uso de uma chave de fenda que foi quebrada no local, arrombou a fechadura conseguindo assim adentrar na clinica de onde foram furtados um aparelho de notebook, da marca Dell, e dois aparelhos celulares.

por volta volta de 4h15m, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Alagoas, pois teria acabado de ocorrer um furto. Ao chegarem ao local os policiais se depararam com a porta da loja de celulares arrombada e o alarme disparado.

O proprietário da loja foi comunicado do fato e ao chegar ao local constatou que havia sido furtado apenas uma pdequena quantia em dinheiro que estava no caixa.

Na mesma rua os policiais militares constataram que havia uma loja de roupas, tambem estava com a porta de blindex estourada. A PM entrou em contato com a proprietaria da loja, que compareceu ao local e constatou que haviam sido furtadas algumas peças de roupas e umas moedas que estavam no caixa.

Em diligências a Polícia Militar deteve um suspeito que foi encaminhado para a Deleghacia de Polícia Civil para para prestar esclarecimentos.