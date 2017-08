Esquina perigosa faz mais uma vítima em Fátima do Sul

A moto ficou danificada (foto: Adelio Ferreira)

Está se tornando rotineiro os acidentes no cruzamento das ruas Tenente Antonio João com Severino Araújo. Quase todos os dias um sinistro acontece, quando não, apenas um susto, com freadas bruscas.

A redundância dos fatos tem motivado a preocupação da vizinhança, que pelo fato do local ser próximo da avenida 9 de Julho, com circulação de muitos veículos, principalmente ônibus.

Na tarde de ontem, 28, por volta das 17:00 horas, o trabalhador E.G.S., vinha com sua moto sentido Rio Dourados, quando um senhor, com uma camionete atravessou a rua, desrespeitando o sinal de PARE, vindo a colidir com a motocicleta. Apesar da batida, não houve nenhuma fratura. O causador do acidente prestou socorro à vitima, encaminhando ao hospital da Sias.

Antes que aconteça danos maiores, a vizinhança está solicitando das autoridades competentes viabilizar redutores de velocidade, que apesar de estar muito bem sinalizado, com sinais visíveis nas placas e no asfalto, os condutores teimam em desrespeitar o sinal de transito.