Esquadrilha da Fumaça realizará apresentação em Bonito

FOTO: DIVULGAÇÃO

Com apoio da Prefeitura Municipal os aviões da Esquadrilha da Fumaça da Aeronáutica brasileira devem se apresentar no Aeroporto Regional de Bonito no dia 1º de agosto. Esquadrilha da Fumaça é o nome popular do "Esquadrão de Demonstração Aérea" (EDA), formado por um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo.

Sua finalidade, de acordo com o EDA, é aproximar os meios aeronáuticos, civil e militar, contribuir para a maior integração entre a Aeronáutica e as demais Forças Armadas e marcar a presença da FAB em eventos no Brasil e no exterior.