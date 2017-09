Esposa volta da igreja e encontra marido ferido a machadadas na varanda de casa

Ao voltar da igreja na noite de sábado (9), a esposa de um homem, de 39 anos, o encontrou caído na varanda de sua residência com ferimentos a facadas, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

A mulher chegou em casa com a filha depois de um culto em uma igreja, no Jardim Itamaracá, quando ao entrar no imóvel viu o marido caído no chão em uma poça de sangue percebendo que tinha sido ferido a facadas.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, e o homem levado para a Santa Casa de Campo Grande. A enteada do homem contou à polícia que o autor seria vizinho deles, e que o crime poderia ter acontecido por causa de uma rixa, que seria motivada por um estupro.

Os militares foram até a residência do possível acusado e não o encontraram. Foi localizado a machadinha suja de sangue usada para o crime. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.