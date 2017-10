Escola Filinto Muller promove palestra de prevenção ao câncer em Fátima do Sul

Fotos: Facebook

A Escola Estadual Senador Filinto Müller contou com a participação da Rede Feminina de combate ao câncer e também com a presença da doutora Junia Thirzah Gehrke. Unidas por uma única causa. "PREVENÇÃO".



O Evento foi realizado no anfiteatro da Escola para todos os alunos, que acompanharam atentamente a palestra proferida pela doutora Junia Thirzah Gehrke e orientações de todas integrantes da Rede Feminina de Combate ao Cancer de Fátima do Sul.



A professora Rose Figueiredo, organizadora do evento, disse um muito obrigada a Marli Rodrigues, Rose Casotti Casotti, Toninha, Florinda Santana, Terezinha Façanha, Lourdes e a todas essas voluntárias queridas que auxiliam as pessoas que passam por esse tratamento com carinho, dedicação e muito amor. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada aos diretores Altair Albuquerque e Jerônimo Silva pelo espaço, também às coordenadoras Ivanir Guerra, Leila Dourado, Vera Rosa e Vanda Rosa junto com o Projetec Jonne Lima que nos auxiliaram durante o evento. Contamos também com a participação dos professores Dircemar, Daiane Munim, Daiana Barros, Meire Kintschev, Silvano Stefanes Dos Santos, Angela Cristina Albuquerque, José André, Elisabete Baldissarelli, Clelia Marcondes , Jackeline Marcusse e Marcelo Nascimento.