JATEÍ - Chamada Pública nº 02/2017, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar, no âmbito do Programa Nacional Escolar – PNAE, com dispensa de licitação, Lei nº 11.947, de 16/07/2009, Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013.

A chamada pública é da Escola Estadual EE Professora Bernadete Santos Leite, do município de Jateí.

