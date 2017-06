Erosão ameaça engolir cemitério municipal de Ivinhema

Mesmo antes do período chuvoso, alguns moradores do Bairro Triguinã, em Ivinhema, estão apreensivos com uma erosão que começa no Bairro Vitória e ameaça engolir casas e até o cemitério municipal. Segundo a imprensa local, apenas nos últimos dias, o processo erosivo sofreu aumento considerável e já chegou à cerca do cemitério, a poucos metros da estrada e do antigo necrotério.

O prefeito de Ivinhema, Eder Uilson França Lima, disse que no último ano decretou estado de emergência, que teria sido acatado pelos governos estadual e federal. O chefe do executivo afirmou empenhar esforços no sentido de realizar trabalhos preventivos com objetivo de que a erosão seja contida antes de causar maiores prejuízos, inclusive com ações nos córregos Ponta Porã e Andorinha.