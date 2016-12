Eraldo Leite diz que lista completa sobre seu secretariado sai dia 20 em JATEÍ

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Eraldo sendo diplomado

DA REDAÇÃO - A diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos na Comarca da 4ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de Fátima do Sul, Vicentina e Jateí aconteceu na manhã desta quarta-feira (14).

O município de Jateí foi o primeiro a receber por volta das 08h da manhã, das mãos do Juiz da da 4ª Zona Eleitoral, o diploma, onde o prefeito eleito Eraldo Jorge Leite (PSB) e sua vice Cileide Cabral (PSB) e todos os vereadores eleitos foram diplomados.

VEREADORES DIPLOMADOS

Além do prefeito eleito foram diplomados os vereadores: Edison Paz, que teve 381 votos e foi o mais votado, seguido de Borracha com 335 votos, Robinho com 292 votos, Tiquinho com 265 votos, Jeovani com 249 votos, Tingo com 233 votos, Nézinho com 191 votos, Granjeiro com 183 votos e Roseno com 157 votos.

Ao ser perguntado pelo FÁTIMA NEWS sobre nomes do secretariado, o prefeito eleito Eraldo Jorge Leite disse que não pode adianta ainda para a imprensa, mas que no dia 20 divulgará todos os nomes que vão compor o secretariado para os próximos 4 anos de trabalho.

A diplomação aconteceu no Cartório Eleitoral de Fátima do Sul onde contou com a presença do Juiz Eleitoral em substituto, Caio Márcio de Brito, do promotor eleitoral Romão Ávila Milhan Junior e da chefe do cartório eleitoral Noeli Menezes Nogueira. Não houve qualquer tipo de cerimônia, conforme recomendação do Tribunal Regional Eleitoral de TRE-MS, para todos os municípios do Estado.