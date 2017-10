FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Eraldo Leite divulga a programação da festa de aniversário dos 54 anos de JATEÍ

A Prefeitura de Jateí por meio do prefeito Eraldo Jorge Leite esta nos preparativos de um grandioso evento em comemoração aos 54 anos de emancipação política administrativa do município, que contará com a animada Festa do Laço Comprido juntamente com diversas outras atrações.

O evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro com entrada franca durante todos os dias, no Parque da Fogueira Eloi Quelé Ramos, um local com toda infraestrutura necessária com excelente localização e comodidade a população de Jateí e região.

A festa alusiva ao dia 11 de novembro dia do aniversário da cidade conta com apoio do Governo do Estado através da Fundesporte e Clube de Laço João Stefanes. Inicia às 14h na sexta-feira (10) com a Prova de Laço durante o todo o dia, e logo mais anoite show com as duplas Victor Gregório & Marco Aurélio, Beto & Cleber.

No dia seguinte (11) às 7h reinicio das jogadas e anoite o tradicional o baile caarapé com Grupo Postal Sul. A competição com participantes de Jateí e diversas cidades do Estado, acontecerá na Pista de Laço, construída com toda infraestrutura adequada, com iluminação, mangueiras para manejo, largadores, piquetes entre outros benefícios para realizar grandes eventos como este, totalizando R$15 mil mais troféus de premiação.

Já no dia 12 de novembro logo de manhã haverá a emocionante final da Prova de Laço. Nos dois dias será servido almoço com churrasco em um valor bem acessível.

Às 8h de domingo acontece a Corrida do aniversário da cidade, na categoria Elite em um percurso de 15 km, com premiações até o sétimo colocado, com largada do distrito de Nova Esperança, seguindo o trajeto até o Parque da Fogueira.

Categoria Municipal com percurso de 5 km com premiação até 3º colocado. Serão divididos por modalidades abrangendo feminino e masculino, todos participantes receberão medalhas, e as demais premiações acontecem em dinheiro e troféus.

A equipe responsável reforça que o participante deverá realizar a pré-inscrição antecipada, disponível no site da prefeitura http://www.jatei.ms.gov.br/corrida-jatei.php

Já para os amantes de um bom jogo de malha haverá o Torneio que se inicia às 8h30min com previsão de receber participantes de seis municípios. A premiação será de troféus classificando até a quarta dupla. Para quem quiser participar as inscrições serão realizadas no local.

O prefeito Eraldo Jorge Leite juntamente com a vice-prefeita Cileide Cabral da Silva encontra-se satisfeitíssimo em realizar este grandioso evento alusiva a emancipação política administrativa. “Essa é uma data que não pode passar em branco para a população, um momento de festa e descontração, contamos com pessoas parcerias que não medem esforços para um bom desenvolvimento dos trabalhos” garante o prefeito.