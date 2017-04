FOTO: LUCAS MOURA - Eraldo fortalece saúde que agora conta com atendimento de médico Ortopedista em JATEÍ

A Saúde Pública do Município de Jateí conta com um novo e importante atendimento, de um médico ortopedista, que iniciou hoje (11), os trabalhos atendendo toda a demanda existente.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB), 1ª dama Neres Leite, e a vice-prefeita Secretária de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito, Chefe de Gabinete Luiz Carlos Burci, juntamente com os vereadores Edison, Robson e Tingo recepcionaramna manhã desta terça-feira o médico ortopedista Emerson Bongiovanni que já no ato iniciou seus atendimentos no Centro de Reabilitação Multidisciplinar.

A secretária Cileide Cabral explica que esta contratação foi de suma importância para o município, na qual atenderá os pacientes encaminhados através dos médicos das unidades, direcionado para as pessoas que não tem nenhum convênio de saúde. O ortopedista para inicio dos trabalhos atendeu 22 pacientes, com a previsão de vir a cada quinze realizar atendimentos em Jateí. “Estamos se organizando fazendo o melhor paraproporcionar atendimentos específicos e com qualidade a população,em breve estaremos com dois veículos novos totalmente disponível para a saúde pública”.

O prefeito Eraldo Leite totalmente satisfeito com mais esta conquista, ressaltou que Jateí também contará com atendimento especializado em cardiologia, tudo em beneficio para a população merecedora de relevantes investimentos. O Dr Emerson Bongiovanni, um profissional já conhecido e atuante na região agradeceu a confiança da administração, ressaltou que se empenhará ao máximo para melhor atender a população jateiense.