Eraldo fala do funcionalismo, buracos e outras prioridades durante sessão solene da Câmara de JATEÍ

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Eraldo fala do funcionalismo, buracos e outras prioridades durante sessão solene

O prefeito de Jateí Eraldo Jorge Leite (PSB) juntamente com a vice-prefeita Cileide Cabral da Silva Brito participaram na noite de segunda-feira (06) da 1ª Sessão Solene da Câmara Municipal, marcando a abertura dos trabalhos deste primeiro semestre da 14ª Legislatura realizada no plenário Ver. José Florêncio da Silva.

Em seu pronunciamento o prefeito demonstrando estar satisfeito em participar do inícios dos trabalhos do Legislativo, destacou algumas de suas prioridades administrativas a frente da Prefeitura Municipal e ações que já estão em andamento.

Destacou o setor da saúde que com certeza vem em primeiro lugar no município, disponibilizando sempre o que há de melhor. Na educação enfatizou os profissionais que são altamente capacitados para o bom desenvolvimento dos trabalhos, focando no transporte escolar que garantiu ser realizado com extrema eficiência. Nas estradas vicinais o trabalho será ardo e extenso, citando a construção de algumas novas pontes de concreto.

Em relação a grande problemática que são os buracos da cidade, já esta em andamento para solucionar, assim como as sinalizações e melhorias na iluminação pública. “Estamos com um trabalho constante, tentando realizar o que há de melhor para nossa população, mas não esta sendo fácil, peço paciência e compreensão, tudo se encaminha bem, mas de acordo com lei através de licitações”diz o prefeito que ressalta “Não paramos por ai estamos cada vez mais em contato com nossos parceiros parlamentares para melhor atender os anseios da comunidade”.

Eraldo não deixou de citar o funcionalismo público de Jateí, um dos assuntos atuais no município que tem rendido muitos comentários, principalmente entre os vereadores. De acordo com o prefeito, os salários estão defasados entre outras evidências, não tirando a razão das reclamações, mas ressalta ainda que está visando mudanças, pois o que depender de sua administração conforme as possibilidades irá melhorar. “O importante é trabalhar com seriedade e respeito,principalmente com compromisso com Jateí dentro de todos dos principios da lei, sem fazer distinção, e que em respeito ao funcionalismo público,já foi autorizadoà reestruturação administrativa funcional do quadro da prefeitura”.

A vice-prefeita Cileide Cabral que atua como Secretária Municipal de Saúde ressaltou as prioridades em sua pasta, destacando a dedicação de sua equipe de trabalho e a autonomia que o prefeito tem dadopara melhor atender a população. A mesma se colocou a disposição da Câmara Municipal para mais esclarecimentos sobre o setorenfatizando que é de suma importancia que a população conheça e compreenda como são desenvolvidos os trabalhos. “A determinação é fazer bem feito, mas para isso pedimos a compreensão de todos, pois só fazemos o quenos ampara a lei”.

Na oportunidade os vereadores usaram a tribuna, onde reafirmaram o compromisso com a população, na intenção de colaborar ainda mais para o bem estar e melhor qualidade do povo de Jateí, fiscalizando, debatendo, sendo parceiros do executivo, acima de tudo representantes dos interesses da população perante o poder público.

A Câmara Municipal de Jateí é composta pelos seguintes vereadores, presidente Edison José de Lima Paz, Rosendo Portugal Duarte, Manoel Pinheiro de Andrade, João Granjeira de Freitas, Robson Carmo Monteiro, Francisco Alves de Araújo, Jeovani Vieira dos Santos, Sebastião de Freitas e Denilson de Melo Ramos.