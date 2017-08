Eraldo entrega 08 motos, ambulâncias, gabinete odontológico e reinaugura Unidade de Saúde em Jateí

O prefeito Eraldo Jorge Leite, juntamente com a vice-prefeita Cileide Cabral da Silva Brito que atua como Secretária de Saúde, com atenção e respeito com povo do jateiense, entregou na tarde desta quinta-feira (24) novas benfeitorias para a saúde pública do município, um investimento de R$350 mil reais.

Acompanhados de vereadores, funcionários e demais autoridades foi entregue a população, a reinauguração da Unidade Básica de Saúde, duas ambulâncias, um gabinete Odontológico completo e 8 motos. Investimentos este que foram considerados como uma grande conquista, atendendo o compromisso da administração firmado com a população em proporcionar uma saúde digna e com qualidade. Na ocasião ainda houve apresentação oficial do novo ônibus destinado para o transporte escolar do município, adquiridos pelo Governo do Estado através de empenho do deputado federal Geraldo Resende.

A Secretária de Saúde Cileide Cabral totalmente satisfeita com estes novos investimentos, garantiu que a administração visa trabalhar com seriedade e respeito com o povo de Jateí, disponibilizando melhores condições aos profissionais como principalmente atender com qualidade a população. Na ocasião parabenizou todas as pessoas envolvidas, tanto da saúde, demais secretárias como em destaque os profissionais do setor de infraestrutura, e vereadores da Câmara. “Somos uma equipe, que atuamos com total respaldo e confiança do prefeito, tendo em vista que com estes novos investimentos nos dará mais impulso para desenvolver um trabalho digno e eficaz junto a população”.

A reinauguração da Unidade Básica de Saúde da cidade consistiu em diversos reparos em sua estrutura física, desde a instalação elétrica, pintura, construção de calçadas e encanação, tornando-se um ambiente mais agradável e aconchegando, principalmente na receptividade do público, com uma linda ornamentação e informativos adequados. O moderno gabinete odontológico irá reforçar ainda mais a qualidade dos serviços diariamente prestados a população. As duas ambulâncias 0km, uma adquirida com aquisição através do duodécimo da Câmara Municipal ficará na gleba Nova Esperança e a outra no distrito Nova Esperança. Já as oito motos também 0km Yamaha Modelo XTZ 150, serão destinadas aos serviços desenvolvidos pelos dos Agentes Comunitários de Saúde.

O prefeito Eraldo em suas palavras garantiu que juntamente com todo funcionalismo público tem uma grande responsabilidade de fazer o que melhor para a população propondo uma saúde de qualidade. Enfatizou que já esta no setor licitatório a reforma do Posto de Saúde da gleba, e o compromisso firmado com o deputado Geraldo Resende para que o ano que vem haja a ampliação da Unidade Básica de Saúde, assim dando melhores condições a população de fato como nós almejamos. Eraldo enfatizou a parceria com a Câmara Municipal, falando de algumas das ações já realizadas durante estes oito meses de gestão, agradecendo todos os profissionais envolvidos. “Temos muito que caminhar em benefício a população, mas para isso peço a participação ativa da comunidade como também dos funcionários, pois são eles que movem a máquina pública, precisamos de sugestões e respaldo sobre nossos trabalhos desenvolvidos, com parceiros comprometidos com o povo de Jateí.”

Participaram da solenidade de entrega os vereadores Edison, Nezinho, Tingo, Rosendo e Robinho, que na oportunidade reafirmaram parceria com a Prefeitura Municipal em prol o melhor desenvolvimento do município. Prestigiando o evento os Secretários Municipais, Gerentes, primeira-dama Neres Leite comunidade e demais lideranças municipais e funcionários.

Assessoria de Comunicação

Fotos Lucas

Novos investimentos para a saúde pública de Jateí