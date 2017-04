FOTO: LUCAS MOURA - Eraldo apresenta Cardiologista que já reforça saúde do município em JATEÍ

O município de Jateí com o setor da saúde sendo um dos prioritários do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB), com a vice-prefeita Cileide Cabral da Silva Brito a frente dos trabalhos, conta com um novo e importante atendimento, desta vez um médico cardiologista, que iniciou na semana passada na cidade.

Sendo um reforça para a Saúde Pública Municipal o cardiologista Dr José Flávio Sette de Souza que no ato foi recepcionado no Centro de Atendimento Multidisciplinar, onde fez 15 atendimentos. A Secretária de Saúde Cileide Cabral explica que a contratação deste serviço foi de suma importância para o município, na qual atenderá os pacientes encaminhados através dos médicos das unidades, direcionado para as pessoas que não tem nenhum convênio de saúde, com a previsão de vir a cada quinze realizar atendimentos em Jateí. “Visamos atender os anseios da população, atendendo determinação do prefeito que em sua administração já garantiu que a saúde é uma de suas prioridades principais”.

Os pacientes do programa Hiperdia terá toda acompanhamento da equipe, quando necessário serão direcionados para o médico cardiologista. O prefeito Eraldo Leite reforça o compromisso com a população, assim proporcionando melhores condições com os atendimentos especializados.