Equipe do Miss Mundo MS faz hoje, sexta-feira a primeira seletiva para o concurso em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

A franquia Miss Mundo MS confirmou para o próximo mês de outubro a realização do 1º Miss Regional Grande Dourados. O concurso que já está com as inscrições abertas é voltado para candidatas residentes em Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Vicentina, Caarapó e Itaporã.

Hoje, sexta-feira (04), às 19h, na Associação dos Moradores do Bairro Centro Educacional, a equipe estará realizando a primeira seletiva em Fátima do Sul, e sábado (05) novamente em Dourados. As demais cidades serão as próximas a serem visitadas pela equipe do concurso.

De acordo com o produtor Ângelo Mariano, responsável licenciado da franquia na região, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo WhatsApp (67) 9 9641-7783 até 10 de agosto. Há vagas nas categorias Mini Miss, Miss Infantil, Miss Teen e Miss Oficial Grande Dourados.

Visando agilizar o processo de seleção das candidatas, a equipe organizadora esteve neste final de semana em Dourados, onde realizou a primeira seletiva contando com 84 candidatas, que participaram de uma reunião explicativa sobre o evento, posteriormente passaram por uma prova dissertativa, além de tirar as medidas e posar para fotos. As mesmas serão avaliadas e as melhores estarão convocadas para o grande desfile de outubro.

"Representamos na região uma das maiores franquias de misses do planeta e já temos um trabalho reconhecido em diversos municípios do Estado, como Ivinhema, Deodápolis e Nova Andradina, onde, recentemente, realizamos um grande evento com mais de 450 pessoas e 60 candidatas", ressaltou o promoter.

"Além de integrar as fases estadual e nacional dos concursos, nossas modelos têm participado de programas de televisão como embaixadoras da beleza das cidades que representam. Já estivemos na Rede TV e agora fomos convidados pelo SBT. Tudo isso é fruto de um trabalho muito sério e de credibilidade", complementou Ângelo Mariano.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 9 9641-7783 e mais informações sobre a primeira edição do concurso podem ser obtidas na página Miss Regional Grande Dourados no Facebook pelo endereço www.fb.com/Miss-Regional-Grande-Dourados-1739108642769372.