Equipe da saúde inicia acompanhamento com crianças do Centro de Educação Infantil de Jateí

FOTO: ASSESSORIA - Profissionais durante o inicio do atendimento na escola

Uma equipe multidisciplinar da saúde pública do município de Jateí iniciou nesta semana o acompanhamento com as crianças do Centro de Educação Infantil Recanto do Saber.

De acordo com a enfermeira Natália Muller, a intenção é atender as crianças menores de cinco anos, com uma equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais da saúde, como médicos, fisioterapeuta, nutricionista, dentista entre outros. Esta é uma parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, que visa atender o público alvo infantil prioritário. “Estaremos em acompanhamento saúde na escola, mas os profissionais estarão sempre a disposição da comunidade na unidade de saúde” explica a enfermeira.

Durante os encontros os profissionais estarão atualizando as carteirinhas de vacinação, avaliando o crescimento da criança, assim acompanhando o crescimento saudável, prevenindo doenças e promovendo saúde, consequentemente disponibilizando melhor qualidade de vida.

Natália fez questão de agradecer toda a receptividade da turma do Centro de Educação Infantil, por meio da diretora Maria Raimunda e coordenadora Jociane Andrade, como também toda sua equipe da saúde, as Secretarias Eleni Felipe (Educação) e Cileide Cabral (Saúde), e o respaldo do prefeito Eraldo Jorge Leite.