Enxurrada arrasta carro e assusta motorista na Avenida Gury Marques em Campo Grande, VEJA VÍDEO

A forte chuva que acaba de cair em Campo Grande assustou o motorista de um veículo Saveiro, que trafegava pela Venida Gury Marques, próximo do Córrego Lageado, já que a enxurrada arrastou o veículo por alguns metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o próprio motorista acionou socorro pelo celular, alegando que estaria com medo do carro cair dentro do córrego.

O veículo começou a apresentar problemas mecânicos e, no momento em que os bombeiros chegaram no local, o condutor já não estava mais. Os socorristas acionaram a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para interditar um pedaço da pista, já que uma parte do asfalto recém consertado voltou a ceder.

A Defesa Civil afirmou que não houve registros de alagamentos na cidade e destaca que caso a chuva forte permaneça, equipes devem se deslocar até os pontos mais críticos para verificar a situação.

Além da Avenida Gury Marques, um leitor encaminhou um vídeo para o TopMídiaNews demonstrando que a Rua da Divisão também deixou moradores assustados, já que um 'riozinho' impedia a passagem de pedestre e preocupava motoristas que utilizaram o trecho bairro centro para se deslocar.

Veja abaixo o vídeo da água acumulada na Rua da Divisão: