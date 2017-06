Envenenamentos de cachorros viram rotina e moradores pedem ação da polícia em Glória de Dourados

Foto registrada pela dona da cachorra com seus filhotes mortos

GLÓRIA DE DOURADOS – “Não é a primeira vez que acontece”, diz moradora no município de Glória de Dourados, que teve seus cachorrinhos envenenados por motivos ainda desconhecidos por todos naquela localidade, que pedem ação das autoridades policiais de Glória de Dourados.

Essa semana um postagem nas rede sociais (facebook), foi de cortar o coração de todos que visualizaram a postagem, onde aparecia uma cachorra (mãe) e seus 03 (três) filhotinhos, mortos por envenenamento em um bairro no município de Glória de Dourados.

A dona da cachorra, relatou que ao chegar em sua residência, encontrou um pedaço de carne no quintal, que provavelmente, esse pedaço de carne pode ter sido a causa da morte de sua cachorra e seus filhotes que ainda estavam amamentando pelo leite da cachorra mãe.

Ao Fátima News, ela contou como tudo aconteceu “Semana passada vi um pedaço de carne enorme em frente a minha casa, infelizmente quando eu vi minha cachorrinha já havia comido a metade, dia 27 fez 1 mês que ela havia dado cria, nasceu 4 filhotes. Com o passar desse meio tempo, percebi que ela estava estranha, ficando fraca, não queria mais comer e ficava saindo um líquido da boca dela, ao certo não sei bem dizer o que era. Dia 31/05 quando acordei fui ver ela, infelizmente já estavam mortos, pelo fato de os filhotes ainda estarem mamando morreram também”, relatou a dona dos animais.

PELO BRASIL - CACHORRO TEVE PATAS CORTADAS

Incomodado com os latidos de um cachorro, que ficava perto da casa onde mora, um homem cortou as duas patas dianteiras do animal e o deixou sangrar até a morte, na cidade de Iporá, em Goiás. O crime aconteceu em março, mas a polícia só conseguiu localizar o autor nessa segunda-feira (29/5).

O delegado responsável pela investigação, Ramon Queiroz Rodrigues, contou que o cachorro foi encontrado já sem vida na sede da ONG Associação Vida, que resgata e abriga animais de rua, em 27 de março. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil goiana conseguiu identificar o autor do crime: Sandro Pereira de Melo, que mora ao lado da instituição.